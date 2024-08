L'île aux géants

Suite au décès de son mari, Jeanne persuade Martin, jeune navigateur solitaire, de traverser l'Atlantique sur un voilier, en quête de la mythique île aux géants. Le tandem que tout oppose, lui, le rationnel et elle qui veut croire, va devoir affronter le doute, les éléments et la différence afin de rejoindre son hypothétique destination... Un magnifique huis clos sur le voyage et le besoin de croire.