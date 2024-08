Construire avec la nature. De la roche au bâti

Saviez-vous que Collonges-la-Rouge doit son nom aux oxydes de fer qui ont coloré le grès du Périgord ? Que les murs en marbre rose de Villefranche-de-Conflent contiennent de minuscules fossiles ? Ou encore que la fameuse teinte des murs de la capitale est due aux anciennes lagunes qui recouvraient le Bassin de Paris ? Parce que les matériaux ne s'exportaient pas et que l'on construisait avec la matière disponible, les maisons, moulins, cathédrales et autres bâtiments qui ornent le territoire français nous permettent de développer une meilleure connaissance de nos paysages. Patrick de Wever et ses auteurs nous proposent un tour de France géologique et architecturale à la découverte des roches, des métaux et des techniques de construction qui ont façonné le pays. De nombreuses photographies et dessins viennent illustrer le propos et appuyer ces découvertes. Cette mise en valeur du patrimoine français est une véritable invitation à le défendre et à le protéger.