Aujourd'hui, Emile a passé une très mauvaise journée. Il s'est disputé avec son copain Marcel à la récré, Lucas l'a poussé et il s'est fait mal au nez, et enfin, la maîtresse l'a grondé... Oui, c'était une très mauvaise journée. De retour à la maison, sa maman ne veut pas qu'il fasse de la peinture. Cette fois-ci, il est tellement en colère qu'il prend une terrible décision : "Puisque c'est comme ça, je m'en vais ! " Un album sur les grosses colères des tout-petits Un récit au ton tendre et humoristique à la fois sur ces grosses colères que les tout-petits n'arrivent pas à gérer et qui peuvent les submerger jusqu'à parfois leur faire prendre des décisions démesurées, ainsi que, pour le parent, sur la façon de les gérer par la douceur et la bienveillance. Un livre qui s'inscrit dans le quotidien des enfants et des parents, et dans lequel chacun se reconnaîtra Un livre miroir pour le parent et l'enfant. Si l'enfant se retrouve dans la situation de colère d'Emile, qui décide de quitter la maison sur un coup de tête, le parent s'identifiera à la maman qui doit gérer ce moment de tension. Un duo autrice-illustratrice de talent Autrice de la série Nino Dino, Mim exprime ici pleinement son art de retranscrire les émotions et d'installer un réalisme qui parlera à chacun. Le trait délicat et espiègle d'Héloïse Solt rend les personnages aussi drôles qu'attachants.