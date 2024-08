Sur le thème de l'année 2024-2025 "A table ! Formes et enjeux du repas " , tous les outils pour préparer efficacement la nouvelle épreuve de Culture générale : une sélection de documents problématisée, des activités et de nombreux sujets blancs. Par Johan Faerber, l'auteur de La Cuisine des écrivains. Le thème Rituel autant que plaisir, moment de cohésion mais aussi de tensions, le repas est un concentré d'humanité. Mais l'art de la commensalité - le partage d'un plat - ne risque-t-il pas d'éclater à l'heure des fast-foods, de la téléréalité et du "foodporn" qui inonde les réseaux sociaux ? A moins que ces derniers, remettant la cuisine au centre de l'attention, ne soient le support de nouvelles sociabilités ? L'anthologie - Une sélection problématisée de documents sur le thème - articles de presse, essais, textes littéraires, BD, photos, films & podcasts - structurée en trois parties - Un guide de lecture pour chaque document (introduction, notes explicatives, questions), pour permettre à l'étudiant d'en comprendre les enjeux et l'entraîner à la première partie de la nouvelle épreuve - Un encart de 8 pages réunissant des documents visuels en couleur A la fin de chacune des trois parties - Des sujets de recherche et d'exposés - Des sujets blancs, conformes à la nouvelle définition de l'épreuve, comprenant : - des questions sur un corpus - deux sujets d'essai au choix - une feuille de route pour accompagner l'élève A la fin de l'ouvrage Un cahier " Méthodes " , avec des fiches pour aider les élèves à s'approprier la méthodologie de la nouvelle épreuve Et un guide pédagogique sur www. editions-hatier. fr (Lien -> http : //www. editions-hatier. fr/), en accès gratuit réservé aux enseignants