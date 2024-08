Empires. Tome 1, La Compagnie des ombres

UNE DARK FANTASY IMPLACABLE, ENTRE LE REALISME BRUT DE "LA COMPAGNIE NOIRE" ET L'EPIQUE FLAMBOYANT DE DAVID GEMMELL. Keffe, l'un des trois empereurs du Sud, s'est éteint. Mais comme à chaque fois depuis des milliers d'années, il doit renaître au coeur du désert profond et venir reprendre sa place dans la cité impériale de Djaname'Syrt. Dans le Nord, Tulas, l'irascible capitaine de la compagnie des Ombres, est en mauvaise posture. Des pirates ont massacré les pèlerins dont il avait la charge et ce n'est qu'une question de temps avant que son employeur ne vienne réclamer sa tête. Et comme si ça ne suffisait pas, le nouveau-né qui a miraculeusement échappé au carnage porte une étrange lune argentée sur le front, l'une des marques de la trinité impériale du Sud, celle de Keffe...