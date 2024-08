Quelle économie politique pour la France ? Pour un nouveau pacte Etat-entreprises-citoyens

Partant d'une synthèse passionnante de notre histoire économique des soixante dernières années, Yves Perrier et François Ewald mettent en lumière la cause principale du décrochage de la France, notamment par rapport à l'Allemagne : la fin du pacte gaullo-pompidolien qui unissait autrefois l'Etat, les entreprises et les citoyens autour d'une ambition commune, le développement et la puissance du pays. Pour autant, la France peut rebondir. Elle dispose toujours d'atouts importants - système énergétique, compétences technologiques, secteur financier et soft power notamment. De plus, les cartes sont rebattues par la " grande reconfiguration " en cours - géopolitique, économique et financière - à laquelle les auteurs consacrent une analyse précise et percutante. Ainsi, la transition énergétique constitue-t-elle une opportunité pour réindustrialiser le pays. Pour cela, l'Etat doit retrouver sa fonction de stratège, renforcer l'efficacité des politiques publiques et faire de l'Europe un levier. Les entreprises doivent mieux épouser l'intérêt général du pays, les citoyens se remobilisant car davantage associés à la création et au partage des richesses. Cette nouvelle économie politique, s'appuyant sur un renouveau de la démocratie, peut permettre à la France de rester une puissance maîtresse de son destin. Tel est le sens du nouveau pacte Etat-entreprises-citoyens proposé ici par Perrier et Ewald.