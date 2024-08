Le choix de la résistance. Une histoire d'hommes et de femmes (1940-1944)

La France de 1940 est un pays vaincu, occupé, humilié. Mais c'est aussi, dès cette date, une nation de résistants. Même s'ils ne représentent qu'un infime pourcentage de la société, cette minorité a fait la différence et a permis au pays de figurer dans le camp des vainqueurs en 1945. Jeunes, intellectuels, paysans, citadins, communistes, chrétiens, Français libres à Londres ou maquisards dans le Vercors, cette armée des ombres a inventé la Résistance, qui n'avait encore ni nom ni existence. Au plus près de ce que fut le quotidien de ces hommes et de ces femmes, connus ou inconnus, Fabrice Grenard donne un visage à la Résistance. Il tente de percer le mystère de ce moment de liberté et d'impératif, de ce choix sans retour.