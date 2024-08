Dans la tête d'une araignée

Nous savons moins de choses sur les araignées que sur les abeilles parce qu'elles nous rebutent. Les scientifiques commencent seulement à s'y intéresser. D'ailleurs, on néglige l'impact de l'activité humaine sur leur vie, notamment leur communication et leur reproduction. A partir des expériences qu'il a menées, Raphaël Jeanson nous plonge dans un monde minuscule et plein de couleurs. On a tendance à associer les araignées aux mygales et veuves noires, mais il existe 52 000 espèces connues à ce jour, réparties sur presque tous les continents. Certaines vivent dans les déserts les plus chauds (55 °C), d'autres à plus de 6 000 mètres d'altitude. L'auteur explique les sources de l'arachnophobie et en démonte chaque argument (on a plus de chances de se faire mordre par un chien que par une araignée). Puis, il raconte comment elles fabriquent la soie, vivent en société, élèvent leurs petits. Certaines espèces ont des capacités cognitives surprenantes : elles gardent en mémoire le trajet pour rejoindre une proie qu'elles ne voient plus. Les araignées font partie des NAC et sont l'objet d'un trafic florissant, souvent loin de la légalité et qui a de lourdes conséquences sur la biodiversité. Pourquoi les protéger ? Parce qu'un monde sans araignées verrait les ravageurs pulluler, conduisant à la famine et à la propagation des maladies.