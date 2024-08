Film Korea. Le guide du cinéma coréen

Explorez les chefs-d'oeuvre de la " vague coréenne " ! Le podcast Ghibliotheque vous emmène en voyage à travers une sélection de réalisations coréennes emblématiques, celles qu'il faut avoir vues pour s'immerger dans la " vague coréenne " qui déferle sur le monde depuis quelques années. Richement illustrées, parcourez des analyses détaillées de ces films innovants et leur histoire, du célèbre Old Boy au succès oscarisé Parasite en passant par les trésors cachés du 7e art coréen. Michael Leader écrit régulièrement dans les magazines Little White Lies et Sight & Sound. Directeur éditorial de Film4 Online, il travaille également sur la capsule Inside Cinema de la chaîne BBC Arts. Jake Cunningham travaille sur la chaîne Channel 4 et contribue également aux journaux The Independent, Little White Lies et au British Film Institute. Les deux ont fondé le podcast Ghibliotheque, un podcast spécialisé sur les films d'animation.