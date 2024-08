Le tour du monde des bouts du monde

Un documentaire saisissant pour plonger dans les lieux du bout du monde qui échappent à la loi des hommes Caps menaçants zones de tempêtes légendaires berceaux de croyances paradis perdus détroits infranchissables... les océans et les mers abritent des lieux fascinants et terrifiants Sophie Blitman et Aurélie Castex nous emmènent à la découverte de lieux redoutés des navigateurs le cap de Bonne-Espérance le cap Horn le cap Leeuwin le Pot au Noir les quarantièmes rugissants mais aussi sur les traces d'incroyables découvertes le cap Nord le cap Ratmanoff le cap Cod le détroit de Magellan le passage du Nord-Ouest le détroit de Béring avant d'explorer des sites chargés d'Histoire et de légendes le Triangle des Bermudes le point Nemo le cap Reinga la pointe du Raz le détroit de Gibraltar le détroit de Messine les Dardanelles le détroit du Bosphore Destiné aux enfants à partir de 7 ans ce documentaire familial présente 19 sites exceptionnels pour partir à la découverte des antipodes