Randy shilts. Et la fake news du cancer gay

Quand une fake news sauve des vies... Après avoir rédigé la biographie à succès d'Harvey Milk Randy Shilts est embauché au début des années 1980 par le San Francisco Chronicle Il devient ainsi le premier journaliste ouvertement gay à travailler dans un média de masse Son attention se porte alors sur une nouvelle maladie dévastatrice qui semble frapper exclusivement les homosexuels et inquiète le corps médical impuissant face aux ravages de ce qu'ils appellent le " cancer gay " Conscient de l'urgence d'alerter l'opinion publique pour limiter la propagation de la pandémie Randy se heurte au silence assourdissant des autres médias et à l'apathie criminelle des pouvoirs publics La communauté LGBT quant à elle veut préserver les libertés si durement conquises et refuse toute association entre maladie et homosexualité longtemps considérée comme une pathologie psychiatrique Mis à mal par sa hiérarchie rejeté par son entourage mais de plus en plus choqué par la gravité de ses dernières découvertes sur la maladie Randy poursuit ses investigations et s'interroge sur la manière de briser le mur du silence et de l'indifférence... Et s'il fallait travestir la vérité et renoncer à son intégrité pour sauver des vies A travers ce roman graphique passionnant Clément Xavier associe son scénario inventif au trait expressif et incarné d'Héloïse Chochois pour nous conter l'histoire peu connue de la révélation au grand public du SIDA Véritable enquête sociale qui nous plonge dans une époque pas si lointaine ce récit poignant soulève l'épineuse question de l'éthique journalistique à l'heure des fake news et autres manipulations