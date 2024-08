Les goûts et les couleurs du monde. Une histoire naturelle des tannins, de l'écologie à la santé

Après "Jamais seul", qui nous a fait découvrir le monde des microbes et leurs associations avec les plantes et les animaux, Marc- André Selosse nous propose, dans ce nouvel ouvrage, de cheminer avec lui dans le monde des tannins. Ces molécules font les goûts et les couleurs du monde, mais qui saurait dire qui sont les tannins et comment ils agissent ? En chatouillant l'observation et en excitant le plaisir de la mener, cet ouvrage est un rappel aux plaisirs sensoriels et à la façon dont nos sens nous aident à comprendre notre environnement.