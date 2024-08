Petit futé Malaisie Brunei-Singapour

Singapour et la Malaisie sont des pays étonnants, terres de contrastes et de découvertes. Des fastes coloniaux du Raffles Hotel de Singapour à la vie simple voire précaire des tribus indigènes qui peuplent le centre de la Péninsule malaise et Bornéo. Des jungles du Taman Negara aux rizières de l'Etat du Perak en Malaisie. De l'ultra modernisme de Singapour et de Kuala Lumpur aux traditions des " chinatowns " de ces deux mêmes villes. De David, la minuscule " cité Etat " de Singapour, à Goliath - les 330 000 km de la Malaisie riches de ressources naturelles. Des frais tropiques des Hills Resorts à la chaleur humide des îles de la Malaisie.