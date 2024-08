Initiation à la discipline infirmière. Une sélection de concepts et théories en sciences infirmières

La diffusion des savoirs en sciences infirmières au sein de la communauté professionnelle reste encore aujourd'hui un défi majeur dans l'espace francophone européen où la discipline infirmière est en plein essor. Les savoirs disciplinaires aident les professionnels infirmiers à guider leur pratique infirmière dans les différents domaines où ils agissent : la clinique (au chevet des personnes) la gestion l'enseignement la recherche et le champ socio-politique. Cet ouvrage présente une sélection de travaux théoriques en sciences infirmières qui paraît signifiante aux membres du collectif éditorial. Le collectif a privilégié les travaux théoriques développés par des auteurs européens francophones et québécois ancrés dans la discipline infirmière. D'autres théories présentées ont été développées par des collègues nord-américaines anglophones et traduites pour permettre au lecteur de les découvrir dans sa langue et sous une forme synthétique. Nous espérons que cet ouvrage contribuera à (re)donner du sens et à bonifier les pratiques infirmières pour relever les défis en santé contemporains. LE PUBLIC Cet ouvrage s'adresse aux étudiants comme aux professionnels infirmiers quel que soit leur domaine d'exercice : infirmières en soins généraux spécialisées en pratique avancée gestionnaires-cadres de santé enseignantes-formatrices en sciences infirmières... ainsi qu'à toutes celles et ceux qui sont curieux de découvrir les travaux théoriques de notre discipline. LES AUTEURS D. Lecocq : Infirmier PhD en sciences de la santé publique Research Scientist Université du Luxembourg Chargé de cours Université libre de Bruxelles M. -T. Celis-Geradin : Infirmière Msc en Sciences médicosociales et hospitalières UCL Formatrice consultante Vice-présidente de l'AFEDI I. De Geest : Infirmière Msc en Santé publique orientation promotion de la santé UCL Gestionnaire de projet infirmier : dossier-patient CuSL Bruxelles Administratrice de l'AFEDI