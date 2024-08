Discours de réception de Fatou Diome à l'Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique

Le 9 décembre 2023, Yves Namur, poète belge, secrétaire perpétuel de l'Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique, recevait Fatou Diome, élue en janvier de la même année avec une très large majorité des voix. Son discours de réception est une passionnante exploration de l'oeuvre d'une écrivaine "à la destinée exceptionnelle" qui, née sur l'île de Niodior, un village de pêcheurs au Sénégal, comme on le découvre dans son premier grand succès, Le Ventre de l'Atlantique, est venue s'installer en France en 1994. Dans cet hommage, l'académicien salue la combattante pour la liberté et contre toutes formes d'intolérance, sans oublier la puissance d'évocation de son écriture. Comme le veut la tradition, Fatou Diome répond en faisant l'éloge de l'autrice à laquelle elle succède au fauteuil 34, la Québécoise Marie-Claire Blais, une autre "femme debout" qui mena elle aussi un ardent combat contre les injustices et se distingua par l'originalité de son style.