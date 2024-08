Menus sains & pas chers pour tous les jours

Vous ne savez pas quoi manger à midi, ce soir ou ce week-end ? Pas de panique, Hervé a la solution. Découvrez les 20 menus pas chers, sains et gourmands, pour 4 personnes, qu'Hervé a soigneusement conçus pour vous. A base de produits économiques, faciles à trouver, frais et de saison, chaque menu se compose d'une entrée, d'un plat et d'un dessert, pour un repas complet et rassasiant. Exemples : - Entrée : Röstis de potimarron - Plat : Riz sauté au poulet façon nasi goreng - Dessert : Semoule aux fruits à l'orientale - Entrée : Salade grecque - Plat : Burger végétal aux haricots rouges - Dessert : Cheesecake au verre express A découvrir : Des conseils pour être efficace en cuisine. Des focus sur des ingrédients incontournables. Un calendrier des fruits et légumes de saison pour sélectionner ses produits sans se ruiner. 60 recettes réparties en 20 menus équilibrés. Hervé Cuisine, de son vrai nom Hervé Palmieri, est un célèbre vidéaste, blogueur et auteur culinaire. Pionnier des tutos de cuisine sur le Web, il crée et partage depuis 2007 ses recettes simples et efficaces. Véritable phénomène sur les réseaux sociaux, il est suivi par plus de 4 millions d'abonnés au total. Hervé a publié aux éditions Albin Michel Ma pâtisserie healthy et Craquage 100 % chocolat.