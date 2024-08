Le Bonhomme

Un matin, une petite fille allume sa télé, lorsqu'un mauvais génie apparaît et se met à exaucer tous ses souhaits ! Avoir une voiture, de la délicieuse viande cuite à point, des déguisements de dinosaures... tout est désormais possible ! Mais en réalité, ce qui semble apparaître gratuitement dans ce monde est prélevé ailleurs et crée bien des malheurs...