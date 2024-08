La nuit expliquée aux plus petits ! Le soleil se couche, tout devient sombre et il fait plus frais. C'est la nuit qui commence ! Avec la marionnette Mika le chat, les petits lecteurs découvriront les mystères et les merveilles de la nuit, pour mieux l'appréhender. Un premier documentaire tout-carton, spécialement conçu pour les plus jeunes. Des illustrations légendées, des textes courts et une marionnette attachante pour accompagner l'histoire. Pour un moment de lecture idéal entre petits et grands.