Femmes reporters. L'histoire du grand reportage par les pionnières du genre

Londres, Hemingway, Kessel ou encore Capa ont marqué le grand reportage de leurs noms. Pourtant, l'histoire et la pratique de ce journalisme ne seraient rien sans l'engagement de femmes qui refusèrent de se cantonner aux rubriques pour dames. Dès le xixe siècle, des précurseures comme Nelly Bly s'émancipèrent avec audace pour investir le terrain jusque-là interdit aux femmes en usant de subterfuges et en enquêtant sous couverture. Titaÿna, Martha Gelhorn, Oriana Fallaci, Françoise Demulder, ou encore Marie Colvin, pour n'en citer que quelques-unes, toutes apportèrent leurs lettres de noblesse au grand reportage. Pour Christian Delporte, ces femmes, présentes à toutes les étapes de la transformation de cette discipline, contribuèrent à dessiner les contours de l'enquête en immersion et du journalisme d'investigation, à fixer les codes du récit d'aventure, à bousculer les règles de l'interview et portèrent un regard neuf sur les scènes de conflits armés. En les suivant sur le terrain, l'auteur rend justice à leur travail en même temps qu'il retrace les événements de l'histoire qu'elles ont couverts, de la Grande Guerre aux conflits les plus récents en Europe ou au Moyen-Orient, en passant par la révolution russe, la guerre d'Espagne, la Seconde Guerre mondiale ou la guerre du Vietnam. Femmes reporters renouvelle l'histoire du grand reportage, du xixe siècle à nos jours, à travers l'engagement de pionnières qui ont changé notre vision du monde.