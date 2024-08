Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé. Tout-en-un, 2e édition

La préparation pas à pas pour obtenir votre diplôme Tout le programme - Adopter une posture réflexive sur sa pratique - Concevoir, mettre en oeuvre et évaluer des projets éducatifs adaptés aux personnes accompagnées - Coopérer avec l'ensemble des professionnels - Elaborer des projets de partenariat et effectuer des diagnostics territoriauxTout le cours pour acquérir efficacement les connaissances Méthodologie de certification et conseils pour réussir chaque épreuve Sujets d'annales pour réviser et s'entraîner Corrigés détaillés pour s'évaluer et progresser