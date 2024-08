Histoire de Mme de La Pommeraye

Déçue par son amant, le marquis des Arcis, Mme de La Pommeraye se venge en le poussant dans les bras de Mlle d'Aisnon, une jeune femme pauvre tombée dans la prostitution. Mais cette machination implacable d'une femme blessée punira-t-elle vraiment le coupable visé ? Ce récit, tiré de Jacques le Fataliste, a été conté à une aubergiste, qui le rapporte à son tour à Jacques et son maître, venus faire halte dans son établissement. Et vous, lecteur, à qui conterez-vous cette folle aventure ? TOUT POUR COMPRENDRE - Notes lexicales - Biographie de l'auteur - Contexte historique et culturel - Genèse et genre de l'oeuvre - Chronologie et carte mentale TOUT POUR REUSSIR - Explications linéaires guidées - Histoire des arts - Commentaire guidé - Termes d'analyse littéraire GROUPEMENTS DE TEXTES - Le libertinage aux XVII ? et XVIII ? siècles - Droits et éducation de la femme à la fin du XVIII ? siècle CAHIER PHOTOS.