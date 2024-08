Automassages bien-être. Ventre, dos, mains, pieds... les gestes essentiels

Découvrez, dans ce guide, tous les pouvoirs extraordinaires que vos mains peuvent exercer sur vous et votre santé, en apprenant : - Les 12 techniques de base de l'automassage et leurs vertus relaxantes ou énergisantes : la pression glissée, le pétrissage, le pincement, la friction, le tapotement, le palper-rouler... - 60 gestes sur toutes les parties du corps : de la tête aux pieds, selon vos besoins, avec leur durée et leurs effets beauté et bien-être. - Le massage à la ventouse souple, avec une huile végétale ou sous la douche : cette pratique facile de "pomper-glisser" stimule la circulation sanguine et lymphatique, élimine les toxines, réduit la cellulite, assouplit la peau...