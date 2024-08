Orgueil & Préjugés. Roman à colorier

Jane Austen écrivit en 1813 l'un des plus grands classiques de la littérature anglaise : Orgueil & Préjugés, qui met en scène l'éternelle histoire d'amour entre Elizabeth Bennet et Mr Darcy. Redécouvrez ce classique dans un format complètement inédit : le roman à colorier ! Le concept : Armé de vos plus belles couleurs, donnez vie aux illustrations qui accompagnent le texte de Jane Austen dans sa version intégrale. En plus des nombreuses illustrations intérieures, vous pourrez également colorier la page de garde, la couverture cartonnée qui se cache sous une jaquette en couleur, ainsi que créer votre plus beau jaspage pour donner de la couleur aux tranches du livre. Une seule chose vous est demandée : faites-vous plaisir ! Qu'il soit ensuite rangé dans votre bibliothèque ou qu'il trône fièrement sur une étagère, ce livre, une fois colorié, sera unique au monde car il vous ressemblera. L'histoire : Issue d'une famille de la petite gentry anglaise, Elizabeth Bennet ne manque ni d'humour ni de malice. Lors d'un bal, elle rencontre le hautain Mr Darcy, un des hommes les plus riches d'Angleterre mais aussi l'un des plus orgueilleux, qu'elle méprise aussitôt. Pourtant ce dernier, après avoir mal jugé le charme de la jeune femme, amoureux d'elle et mènera une longue lutte intérieure entre ce que lui dictent son coeur et son rang. Comment réussiront-ils à vaincre leurs préjugés et à faire taire leur orgueil pour connaître l'amour ?