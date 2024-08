F comme Fake Dating

Penny ne s'attendait pas à croiser son ex, Archie, au beau milieu de sa soirée du Nouvel An. Déterminée à rendre jaloux celui qui lui a brisé le coeur, elle se tourne vers Emmett, son ami et voisin de palier, mais aussi l'une des stars de l'équipe de foot de l'université. Sur le papier, il est le faux petit-ami rêvé, tel que décrit dans les romances qu'elle dévore depuis toujours. De son côté, Emmett ne veut pas de relation sérieuse ni d'engagement. S'il est dépassé par le concept de fake-dating que lui présente Penny, sa loyauté envers son amie le pousse à accepter de jouer la comédie avec elle, le temps de quelques semaines. Mais Penny et Emmett sont loin de se douter qu'être en couple, même pour de faux, peut créer des étincelles !