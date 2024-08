Vous ne baiserez pas !. Pourquoi la misère sexuelle est une affaire de femmes

Je m'appelle Naya, j'ai 35 ans, je suis une femme noire, pas trop moche, et je vais vous expliquer pourquoi je ne baise plus. Tous les pseudos-coach en séduction le pensent : il est plus facile de baiser quand on est une femme. Selon eux, il nous suffirait d'aller piocher un homme dans un bar ou sur Tinder si une envie de cul nous vient au coucher du soleil. Pourtant, quand ça n'est pas la peur d'être assassinée, découpée en morceaux et placée dans un congélateur qui nous empêche de multiplier les coups d'un soir, c'est la crainte d'être confrontées à des comportements désobligeants et nocifs, fortement ancrés dans une culture patriarcale. Naya Ali, alias @misundergirl sur les réseaux, a décidé d'arrêter de se plier aux injonctions sexistes et misogynoires qu'elle subissait lors de ses dates. Et plus elle écartait certaines pratiques et dynamiques de séduction, plus elle s'est mise à éliminer des candidats potentiels au coït. Sortir avec des hommes aujourd'hui, tout en se préservant et en refusant les agressions sexistes s'avère souvent être un parcours du combattant, violent et décourageant. Avec le ton décomplexé et plein d'humour qu'on lui connaît, elle livre, à travers sa propre expérience, une analyse sociologique et politique, aussi fine qu'impertinente, des rapports de séduction. Emaillée d'anecdotes personnelles qui nous font passer du rire aux larmes, cette vision sans concession de la sexualité contemporaine sonne comme un véritable signal d'alarme. Naya Ali, alias @misundergirl sur les réseaux, est journaliste et créatrice de contenu féministe, autrice et présentatrice du podcast Hot Line.