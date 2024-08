Yoga sur chaise. Bon pour la santé, bon pour la ligne, bon pour le moral !

RELEVEZ LE DEFI CONTRE LA SEDENTARITE, GEREZ LE STRESS, POUR UNE MEILLEURE QUALITE DE VIE ! Que vous souffriez d'anxiété, de fatigue, de douleurs chroniques, de maux de tête, de dos, d'épaules, de problèmes de gestion de poids, de concentration et de mémoire, cette nouvelle méthode propose des séances de 5, 10 et 15 minutes, faciles à intégrer au quotidien et menant à des résultats concrets. Dans ce livre, vous trouverez : - Un plan d'action sur 21 jours - Des postures expliquées pas à pas - Des illustrations de chaque mouvementUne méthode de yoga inédite, adaptée à notre époque, qui a déjà fait des émules aux Etats-Unis et au Canada.