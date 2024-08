La criminologie. 9e édition

La criminologie est la science qui étudie les caractéristiques et les causes du phénomène criminel. Elle construit un savoir rigoureux sur le crime, le criminel, la criminalité ainsi que sur toutes les formes de contrôles sociaux du crime. Cet ouvrage d'initiation expose les notions principales et fait le bilan des connaissances les plus actuelles de cette discipline. Cette 9 e édition propose de nouveaux développements portant sur les réseaux criminels, les points chauds du crime, la cybercriminalité et le terrorisme. La bibliographie a été elle aussi mise à jour. L'ouvrage s'impose comme une synthèse de l'état actuel de la criminologie théorique et appliquée. En prenant appui sur les données empiriques et sur les progrès de la théorie, l'auteur indique les directions à prendre pour apporter des solutions raisonnables et efficaces aux problèmes posés par le crime. PLAN DE L'OUVRAGE : - Le crime et la criminologie - Brève histoire de la pensée sur le crime - La criminologie au xx e siècle - Le délit : irrationnel, rationnel et stratégique - Le délinquant - Le milieu délinquant - La victime - Les contrôles sociaux - Problèmes criminels d'aujourd'hui MAURICE CUSSON est professeur émérite de l'Ecole de criminologie de l'université de Montréal et chercheur au Centre international de criminologie comparée. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont notamment Délinquants pourquoi ? , Le Contrôle social du crime, La Délinquance, une vie choisie, L'Art de la sécurité, L'Art de l'enquête criminelle et Sécurité, liberté et criminalité. En 2010, l'Association internationale des criminologues de langue française lui a décerné le Prix Beaumont-Tocqueville. Avec plus de 80 références, la collection " Les Fondamentaux " propose aux étudiants les mémentos indispensables pour comprendre et mémoriser l'essentiel en droit, économie, histoire et langues.