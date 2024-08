Droit constitutionnel. Edition 2024-2025

Cet ouvrage présente les éléments fondamentaux du droit constitutionnel enseignés dans les facultés de droit et dans les instituts d'études politiques. Il s'attache à exposer la théorie générale de la Constitution dans une perspective historique et avec le souci d'actualisation des problématiques. Ensuite, il aborde les grands régimes politiques étrangers. Enfin, il décrit les institutions politiques de la Ve République. A jour des dernières réformes constitutionnelles, il permet ainsi à ses lecteurs de (re)découvrir la matière et d'aborder les grandes questions qui seront vues en cours ou en travaux dirigés de droit constitutionnel. PLAN DE L'OUVRAGE : 1. Introduction générale au droit constitutionnel. 2. Les régimes politiques européens : des démocraties parlementaires. 3. La justice constitutionnelle. 4. Deux régimes singuliers : l'Angleterre et les Etats-Unis. 5. Les évolutions du droit constitutionnel français. 6. La naissance de la Ve République. 7. Le président de la République. 8. Le gouvernement. 9. Le Parlement. 10. La réforme constitutionnelle. Philippe Blachèr est professeur à l'université de Lyon 3 (Jean-Moulin). Avec plus de 80 références, la collection " Les Fondamentaux " propose aux étudiants les mémentos indispensables pour comprendre et mémoriser l'essentiel en droit, économie, histoire et langues.