Managers toxiques : mode d'emploi. Les clés pour les apprivoiser

Cet ouvrage ludique et pétillant vous dévoilera tous les secrets pour naviguer avec succès à travers les eaux tumultueuses du management toxique et des relations en entreprise. - Qu'est-ce que la toxicité ? - A quelle catégorie appartient votre entourage professionnel ? - Quelles sont les astuces pour en tirer le meilleur parti ? - Quel est le rôle des RH ? - Qu'est-ce qu'un manager en or ? - Quels sont les tips anti-stress pour reprendre le contrôle ? - Gen Z vs le reste du monde du travail : quelles sont les différentes attentes ? - Toutes les bonnes astuces si on choisit de partir En répondant à ces questions, Adeline Perez vous offre une boîte à outils inestimable pour mieux comprendre vos interactions et pour créer des relations harmonieuses dans votre travail. Ce texte, relevé d'anecdotes percutantes et d'interviews de professionnels au plus haut niveau de poste en entreprise, vous offre un éclairage dédramatisant sur les situations professionnelles parfois délicates. A la fin de votre lecture, vous serez équipé de précieuses astuces pratiques et des principes à mettre en place pour préserver votre équilibre émotionnel et professionnel.