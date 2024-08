Mini Loup : A la fête foraine

Une nouvelle collection d'histoires à deux voix ! Grâce aux mots illustrés, l'enfant découvre la lecture et le plaisir de partager ce moment à deux. Aujourd'hui, une fête foraine s'installe en ville. Accompagné de sa petite soeur et de ses copains, Mini-Loup a hâte d'en profiter. Mais une fois arrivés sur place, personne n'est d'accord. Et si Dilou préfère la pêche aux canards, Mini-Loup choisit... les bêtises !