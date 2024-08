Français 1re Techno. Sujets & Corrigés, Edition 2025

44 sujets corrigés conformes au nouveau bac de français : les sujets tombés en 2024 et des sujets complémentaires pour couvrir tout le programme d'oeuvres du bac 2025 en 1re technologique. 44 sujets corrigés pour préparer le bac de français 2025 - Une sélection de commentaires couvrant les différentes périodes de l'histoire littéraire. - Des sujets de contractions & essais sur les oeuvres de littérature d'idées au programme (Gargantua, Les Caractères, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne). - Des simulations d'oral (explication de texte, question de grammaire et entretien), pour chacune des 12 oeuvres au programme en 1re technologique. Un accompagnement efficace - Au début de l'ouvrage, des sujets traités étape par étape, pour s'approprier la méthodologie des épreuves. - Puis deux types de corrigés : - " guidés " , pour comprendre comment faire une bonne copie, - " flash " , pour réviser efficacement dans la dernière ligne droite. En complément : un mémo sur les oeuvres au programme. En plus, avec l'achat de l'ouvrage, un abonnement gratuit au site de révision http : //www. annabac. com (Lien -> http : //www. annabac. com/) : fiches et vidéos de cours, quiz, sujets corrigés...