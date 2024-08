Manuel d'histoire de la philo. CPGE, Université, Concours

Ceux qui pensent que la philosophie ne consiste qu'à poser des questions insolubles et formuler des opinions personnelles sans aucune connaissance préalable se trompent lourdement. Toute pensée est située. Ainsi on ne peut philosopher sans posséder une compréhension minimale des grands débats, des concepts, des querelles et des outils méthodologiques qui ont forgé son histoire et constituent un patrimoine vivant. Nos pensées d'aujourd'hui se nourrissent de l'héritage que nous ont transmis Platon, Descartes, Nietzsche, Arendt et bien d'autres. Ce manuel vise à fournir à un large public d'étudiants en sciences humaines et sociales, de candidats à la préparation aux concours d'enseignement et administratifs, d'amoureux de la philosophie, un outil de travail efficace et des repères précis pour appréhender sereinement l'histoire de la philosophie dans un style à la fois accessible et rigoureux. Christine Noël Lemaitre est maîtresse de conférences au département de philosophie d'Aix Marseille Université qu'elle a dirigé de 2018 à 2023. Elle est l'auteur de plusieurs monographies consacrées à Hannah Arendt, Karl Marx ou encore Albert Camus aux éditions Ellipses.