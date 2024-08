JLPT 4 (Test d'aptitude en japonais). Cahier d'exercices corrigés, grammaire et vocabulaire

Ce cahier d'entraînement est à destination des francophones préparant le JLPT niveau 4 (test officiel d'aptitude en japonais). Il met l'accent sur le vocabulaire et la grammaire à maîtriser pour valider ce niveau. Dans cet ouvrage, pas de test blanc mais des listes de vocabulaire et des points de grammaire à réviser ainsi que des exercices de traduction pour vous permettre d'acquérir les compétences nécessaires pour pouvoir lire et comprendre les kanjis et les mots à maîtriser lors de chaque étape du test. Au programme : - 4 grandes parties : vocabulaire / grammaire / compréhension écrite / compréhension orale - 10 chapitres de vocabulaire thématique avec listes de mots et exercices de traduction japonais-français corrigés - 6 chapitres de grammaire abordant les notions clés pour les textes du test niveau 4 avec exercices de traduction français-japonais - des compréhensions de textes intégralement rédigés en japonais (sans romanji, comme lors du test) - des séquences de compréhension orale (audios à télécharger sur le site des Editions Ellipses) - un total de 168 phrases à traduire - des corrigés pour tous les exercices Le plus : Liste des verbes clés, classés par ordre alphabétique à la fin de la partie vocabulaire.