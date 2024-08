L'effet Sagnac : des énigmes théoriques aux applications pratiques. Un splendide effet relativiste à découvrir

Cet ouvrage a pour objectif de combler une lacune énorme dans la littérature actuelle en relativité restreinte : il s'agit du premier livre consacré entièrement à l'effet Sagnac, avec un niveau accessible au public non spécialiste. Découvrez comment cet effet étonnant éclaire notre compréhension de l'espace et du temps et laissez-vous guider par les explications à travers son histoire passionnante, jalonnée d'épisodes truculents. Subtilement simple, l'effet Sagnac conduit à des vérifications expérimentales diverses, notamment la rotation de la Terre sur elle-même. Il est aussi au coeur des technologies actuelles les plus innovantes (par exemple la géolocalisation par satellites, les gyromètres de haute performance ou la détection d'ondes gravitationnelles) qui sont ici détaillées de façon exhaustive. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants intéressés par la physique et bien sûr également aux physiciens, ingénieurs, enseignants et tous les curieux qui souhaitent accéder à la compréhension fine d'un effet renversant qui constitue la quintessence de la relativité restreinte.