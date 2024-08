Bausteine! Toutes les clés pour comprendre les règles du jeu de l'allemand. Vocabulaire, grammaire, conjugaison, construction

Langue précise, riche de nombreux composés, l'allemand repose sur une grande mobilité de certains blocs syntaxiques, préfixes, suffixes, qui peut sembler complexe. Comprendre les règles du jeu est ce que propose Bausteine ! en mettant en évidence le système de construction lexical et grammatical spécifique à l'allemand de façon simple et efficace. A destination des lycéens, des élèves de classe préparatoire, des étudiants à l'Université ou de tout germaniste ayant déjà des connaissances, cet ouvrage est un outil précieux offrant une nouvelle grille de lecture de l'allemand et les moyens de dépasser de nombreuses erreurs régulièrement commises lors des examens et concours. Les plus : - des explications claires et visuelles avec de nombreux exemples - près de 40 exercices corrigés - des fiches de rappels sur les différentes places du verbe conjugué, les déclinaisons et la conjugaison, en annexe.