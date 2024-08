Droit des biens. 4e édition

Ce manuel destiné principalement aux étudiants de licence en droit présente tout le droit des biens : les différentes catégories de biens : biens corporels et incorporels, biens meubles et immeubles... les points communs qui existent pour ces biens malgré leur grande diversité : les biens sont en effet au service de personnes et sont placés sous leurs pouvoirs (droits réels et personnels sur les biens, possession). les biens sont aussi à l'origine de rapports entre ces personnes, qu'il s'agisse notamment des relations de voisinage ou de partager l'utilité d'un bien : ces situations peuvent faire naître des obligations relatives aux biens et lient les personnes entre elles. Points forts Une présentation exhaustive du droit des biens, tant sur le plan théorique que pratique, avec de nombreuses illustrations jurisprudentielles