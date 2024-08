Les Cahiers de l'Arbitrage N° 2/2024

Editorial par Charles Kaplan et Charles Nairac I. Doctrine / Articles - Conférence annuelle de l'AFA, Allocution introductive, par Marc Henry - "L'autorité de l'arbitre" par Laurent Aynès - L'espionnage et l'arbitrage par Kamalia Mehtiyeva - Of Influencers and Institutions : Agents of Change in International Arbitration by Chiann Bao II. Commentaires de jurisprudence / Case Law Sous la direction de Christophe Seraglini Une affaire, trois possibilités : la saga García Armas devant la Cour d'appel de Paris par Arnaud de Nanteuil The Indian Supreme Court Decision in DMRC v DAMEPL - A Trend or a Blip in India's Tryst with Arbitration ? by Manu Thadikkaran Liberté, liberté chérie, Un tribunal arbitral est libre d'interpréter le droit applicable (serait-ce aux confins de l'amiable composition) et d'opter pour la tenue d'une audience virtuelle (serait-ce contraire à la volonté de l'une des parties) par Claire Pauly et Yasemin Topcan Créanciers et sanctions internationales : "Tout m'afflige et me nuit et conspire à me nuire" par Jacques-Alexandre Genet, Martin Brasart et Maëlle Thirard-Guerrier Retrait litigieux et office du juge du contrôle : la fin d'une saga judiciaire par Caroline Duclercq III. Panorama international de jurisprudence / Panorama Of World Case Law Sous la direction de Michael Polkinghorne et Louis Degos - Belgique par Bernard Hanotiau, Iris Raynaud et Rahima Zitoumbi - France [Arbitrage interne et international] par Priscille Pedone et Bertrand Robert - France [Règlements amiables] par Priscille Pedone et Bertrand Robert IV. Tables de jurisprudence 2023 / Tables of cases 2023 par Bertrand Robert et Priscille Pedone V. Index 2023 par Bertrand Robert et Priscille Pedone