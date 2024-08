Une intellectuelle imprégnée de philosophie se trouve confrontée à un monde au positivisme imposé où règne la tyrannie de la forme physique et de la santé, et où le yoga semble réduit à une pratique hygiéniste. Face à ce nouvel environnement en inadéquation totale avec sa culture du doute et son affection pour la mélancolie, arrivera-t-elleà puiser l'équilibre nécessaire pour faire le deuil de son ancienne histoire d'amour et réapprendre à vivre ? Stéphanie Glassey nous emmène sur le chemin de la résilience face à une rupture amoureuse. Sur un ton humoristique, l'auteure nous livre une vraie pépite teintée de philosophie de vie sur fond de yoga.