Coeur de Démon

Kent Mammon est né démon. Une origine qu'il ne peut renier mais dont il subit la malédiction. Il a abandonné son peuple pour partir en quête de la Grande Chimère, une sorcière qui, dit-on, possède la réponse à toutes les questions et pourrait venir en aide aux damnés. Mais dans un monde peuplé de Mages et de monstres terrifiants, dont l'effroyable Croque-Mitaine, comment un jeune Démon peut-il espérer survivre et accomplir sa destinée ?