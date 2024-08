Sciences. Physique-chimie, SVT, Techno ; Sujets & Corrigés, Edition 2025

Une préparation progressive à l'épreuve de sciences (SVT, physique-chimie, technologie), avec des sujets corrigés récents, des fiches de méthode et des fiches mémo. Un accompagnement efficace pour réussir son brevet en 2025. Un ouvrage en trois parties - 1. Comprendre l'épreuve, s'approprier les méthodes Au menu de la première partie, fiches de méthode et sujets traités pas à pas. Objectif : comprendre comment traiter les différents types d'exercices d'un sujet de brevet en sciences. - 2. S'entraîner sur chaque thème du programme Viennent ensuite 36 sujets guidés, classés par thème, pour couvrir l'ensemble du programme de sciences (SVT, physique-chimie, technologie). - 3. Préparer l'épreuve dans la dernière ligne droite Le jour J approche : c'est le moment d'utiliser les fiches mémo, pour réviser l'essentiel, et les sujets de sciences complets de la session 2024, pour se mettre dans les conditions de l'examen. En plus, avec l'achat de l'ouvrage, un accès gratuit aux ressources de 3e du site (Lien -> http : //www. annabac. com/) : fiches, podcasts audio, quiz, sujets de brevet corrigés...