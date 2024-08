Sciences de l'ingénieur par la pratique Tle Spécialité. Résumé de cours, travaux pratiques et exercices corrigés

Cet ouvrage est dédié à des élèves de spécialité sciences de l'ingénieur de Terminale. Il contient des cours, des exercices et leurs corrigés ainsi que 15travaux pratiques réalisables sur des logiciels open source. Ils permettront de s'entraîner et d'acquérir des connaissances sur les différents domaines de l'ingénierie. Les travaux pratiques contribueront à une meilleure compréhension de la théorie et également à mieux appréhender les projets de cette spécialité. Les différents chapitres de ce livre seront placés dans la chaîne d'information et d'énergie qui est un élément fondamental de cette matière.