Xiàng qián jìn. Méthode de chinois B1/B2

Cette nouvelle méthode de chinois de niveau B1/B2 se veut actionnelle et se compose de 8 séquences qui présentent 32 documents et leur traduction en français accompagnés de photos et illustrations. Elle propose également : - Des exercices lexicaux et grammaticaux ; - Des auto-évaluations et leurs corrigés ; - Des excursions qui mettent en avant la culture et les actualités chinoises ; - Deux lexiques bilingues chinois-français et français-chinois. - Des fichiers audios qui accompagnent le lecteur tout au long de l'ouvrage. Cet ouvrage a pour vocation de répondre aux besoins des étudiants de CPGE, d'écoles de commerce, d'IEP, d'ENS et des universités. Il pourra également intéresser toute personne voulant perfectionner ses connaissances en chinois et servir de support écrit et oral pour les enseignants de chinois.