Comptabilité générale. Edition 2024-2025

Une présentation des principes généraux et des techniques de comptabilisation des opérations courantes et de fin d'exercice La comptabilité générale est un système d'enregistrement et de suivi des transactions financières d'une entreprise, permettant de produire des états financiers comme le bilan et le compte de résultat, reflétant sa situation financière et ses performances. L'ouvrage aborde les opérations courantes (TVA, achats et ventes, trésorerie...) ainsi que les opérations de fin d'exercice (état de rapprochement, régularisations de stocks, amortissements, dépréciations des immobilisations...). Points forts - Intègre le PCG 2025 conforme aux règlements de l'ANC (arrêté du 26/12/2023 portant homologation) - L'ensemble des connaissances (le SAVOIR) nécessaires à l'étudiant en gestion - De nombreux exemples et applications corrigées pour permettre d'acquérir la pratique (le SAVOIR-FAIRE) - Cet ouvrage peut être utilement complété par l'ouvrage d'Exercices corrigés de Comptabilité générale des mêmes auteurs dans la même collection