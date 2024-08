Cet ouvrage est une vraie boîte à outils idéale pour réviser et se préparer aux épreuves du BTS diététique. Pour chaque matière, il contient : - des exercices d'entraînement corrigés pour tester vos connaissances et pour progresser ; - des annales du BTS afin de simuler les conditions d'examen et d'évaluer votre préparation globale Cet ouvrage est rédigé pour convenir au nouveau référentiel du BTS diététique paru en 2019. Il se veut pratique, concis et rigoureux afin de mieux appréhender les différentes matières et les notions indispensables. Caroline Melkonian, diététicienne-nutritionniste depuis octobre 2010 et enseignante en BTS diététique depuis 2016 en nutrition, alimentation et activités technologiques d'alimentation. Elle est également co-auteure de l'ouvrage Tout-en-Un BTS diététique (Ellipses). Christophe Dechavanne, professeur agrégé en économie et gestion et également auteur de différents ouvrages. Mehdi Hammadi, docteur en physiopathologie humaine diplômé en physiologie cellulaire et moléculaire, oncologie et neurosciences. Diététicien-Nutritionniste libéral, chercheur, formateur, enseignant dans de nombreuses filières notamment en physiologie-biochimie et pathologie pour les étudiants en BTS diététique 1ère et 2ème année.