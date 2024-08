Grands systèmes de droit contemporains

Destiné aux étudiants de licence et master de droit comparé, ce manuel étudie les principaux systèmes juridiques du monde dont le fonctionnement est radicalement différent du système juridique français, et plus généralement des systèmes juridiques appartenant à la tradition juridique continentale. Après une première partie sur la tradition juridique continentale, sont ainsi présentés : - les deux grands systèmes juridiques occidentaux : droit anglais et droit américain - les trois grands systèmes juridiques orientaux : droit chinois, droit japonais et droit indien - le droit islamique - les droits africains traditionnels Points forts Une approche originale, avec un traitement approfondi des grands systèmes juridiques occidentaux et orientaux.