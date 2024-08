Spécialité HGGSP Tle Objectif Bac Annales Bac. Edition 2025

Tout pour réussir l'épreuve du Bac 2025 ! - 33 sujets types de la nouvelle épreuve d'Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences politiques, couvrant les quatre thèmes au programme. - Tous les corrigés rédigés à l'identique de ce que l'on attend de vous le jour de l'examen, accompagnés de conseils. - 12 fiches de cours claires et synthétiques et des fiches de méthode pour réviser. - Des fiches de préparation au Grand oral avec des exemples de questions types traitées. - Le descriptif des épreuves