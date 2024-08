Guide de phonétique et de phonologie de l'anglais. Prononciation et compréhension orale de l'anglais

Vous faites des études supérieures ? Vous cherchez à améliorer ou à parfaire votre prononciation et votre compréhension orale de l'anglais ? Vous vous demandez quelle est l'accentuation ou la prononciation correcte de tel ou tel mot ? Et comment bien interpréter un message à l'oral ou s'exprimer en anglais avec la bonne intonation ? Ce guide est fait pour vous ! Complet, il vous donne de nombreuses clés méthodologiques pour vous permettre d'acquérir une solide maîtrise des domaines de la phonétique et de la phonologie de l'anglais. En outre, il contient des extraits audio et près de 50 exercices corrigés qui vous aideront à vous entraîner afin de développer vos compétences orales en anglais. Les plus : - des figures et des schémas pour mieux comprendre ; - des présentations claires et précises de la prononciation de l'anglais ; - des tableaux récapitulatifs pour mémoriser les règles plus facilement ; - de nombreuses transcriptions à répéter sans limite ; - des fichiers audio à télécharger sur le site des éditions Ellipses ; - des listes de mots anglais difficiles ayant une réalisation phonétique et/ou une accentuation spécifique ou irrégulière à consulter en annexe.