FLE (français langue étrangère) le français expliqué simplement ! 165 règles à maîtriser à son rythme (Grammaire, conjugaison, orthographe, vie pratique, exercices corrigés) (à partir du A2)

Méthode pour jeunes adultes et adultes qui permet d'apprendre ou de réviser en autonomie des règles de grammaire, de conjugaison et d'orthographe pour améliorer sa pratique du français langue étrangère, aussi bien dans la vie de tous les jours que professionnelle. Progressive, elle réunit sur une même page les règles simplifiées à maîtriser et les exercices d'application, permettant ainsi au lecteur de les comprendre rapidement en les appliquant à des cas simples et concrets. Au programme : - 60 fiches et 165 règles expliquées - 241 exercices et 11 bilans corrigés - des tâches concrètes à réaliser - du vocabulaire adapté à l'univers quotidien et professionnel des adultes Les plus : - Chaque nouvelle règle débute sur une nouvelle page - Chaque fiche permet de résoudre une situation quotidienne ou professionnelle courante et ainsi de gagner en autonomie et en confiance