Les sciences de la société se sont emparées de la question sociale - avec leurs méthodes propres - sans y apporter une délimitation commune, ni poursuivre des objectifs aisés à concilier. Une approche interdisciplinaire des " problèmes sociaux contemporains " est néanmoins particulièrement à même de repérer les causes de nombreux phénomènes, d'aider à établir des corrélations entre paramètres et de mettre l'accent sur les déterminants internationaux, nationaux ou locaux, les interventions publiques ou privées, les attitudes, croyances et habitudes d'esprit. Afin d'appréhender les politiques sociales, d'en faciliter la contextualisation, d'apprécier leurs capacités à répondre à l'impératif de solidarité entre tous les individus, de favoriser un regard lucide, critique et constructif sur une réalité de plus en plus complexe, l'auteur s'appuie sur quatorze thèmes, aisés à relier entre eux.