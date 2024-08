Le droit de la concurrence est incontournable pour tout acteur public/privé, qu'il exerce une activité de production, de distribution ou de service, qu'il intervienne sur le territoire national ou communautaire. Le droit de la concurrence est un droit spécial dont les règles tendent à préserver l'existence d'une concurrence libre entre entreprises sur le marché. C'est pourquoi les pratiques susceptibles de lui porter atteinte (ententes anticoncurrentielles, abus de position dominante) sont sanctionnées. Cette nouvelle édition 2024 intègre les dispositions du règlement DMA (Digital Markets Act) du 14 septembre 2022 qui est entré totalement en vigueur le 6 mars 2024 et qui vise à lutter contre les pratiques anticoncurrentielles des géants d'internet et corriger les déséquilibres de leur domination sur le marché numérique européen. Points forts - Permet à l'étudiant d'acquérir des concepts complexes de manière claire et accessible. - Une analyse détaillée des principes fondamentaux du droit de la concurrence, en expliquant les théories économiques sous-jacentes et en illustrant leur application pratique à travers des exemples concrets. - Un cours original, à la fois complet et synthétique.